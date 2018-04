Deel dit artikel:











Rondje Groningen: een kat in een benarde positie en een hilarisch telefoongesprek (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Een kat die in het water is gevallen en er zelf niet meer uit kan komen, sympathieke raadsleden in het hele land en een hilarisch telefoongesprek met Marcel Hensema. Je komt het allemaal tegen in Rondje Groningen.

1) Bevrijding van Groningen WWII Pictures tweette een foto van twee tanks op de kruising van de Steentilstraat met het Gedempte Zuiderdiep tijdens de bevrijding van Groningen. Het is dezelfde kruising waar een jaar geleden een pizzabezorger twee minuten zijn pizza's koud liet worden tijdens Dodenherdenking. 2) Gemeenteraadsleden ChristenUnie sympathiek met Groningen Gemeenteraadsleden van de ChristenUnie uit heel Nederland laten zien hoe ze zich inzetten om het gebruik van gas naar beneden te brengen. 3) Kat gered uit benarde positie Chef de Kat was gisteravond in het water gevallen en kon er niet zelf weer uitkomen. De brandweer redde de kat uit het water. 4) Mooi weer om te Mountainbiken Sven de Ligt trekt erop uit met zijn mountainbike met dit mooie weer. 5) Marcel Hensema wordt gebeld Een telemarketing bedrijf heeft Marcel Hensema gebeld. Hij en zijn dochter gingen de mevrouw een beetje pesten. 'Bent u om een veilige positie om de vragen te beantwoorden?' vraagt de mevrouw. 'Ja hoor. Ik heb de riemen vast en de handen van het stuur. Nee hoor, grapje', zegt Hensema. Kijk en luister het gesprek hieronder terug. 6) Jonge hazen geboren op het trainingsveld Het is nét over de provinciegrens, maar deze jonge dieren willen we jullie niet onthouden. 7) Prijsje voor Donar-speler Donar verloor het eerste duel in de halve finale van de Europe Cup tegen Reyer Venezia. Aan Donar-speler Bradford Burgess lag het niet volgens de Europese basketbalbond. Hij haalde het team van de week. 8) BLØF teksten leeft weer! Het parodieaccount BLØF teksten is weer begonnen met twitteren! Het account wordt gerund door een paar anonieme Groningers. 9) Oranje gips Oscar Meijer moet rondlopen met een arm in het gips, en heeft deze alvast versierd voor Koningsdag. 10) Frame voetbal Kids United gaf vandaag deze bijzondere voetbaltraining. Rondje Groningen is er, speciaal voor jullie, iedere werkdag. Écht waar!