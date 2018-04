Deel dit artikel:











Wie draait op voor misgelopen miljarden na dichtdraaien gaskraan? (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Minister Wiebes van Economische Zaken is druk in conclaaf met Shell en Exxon. De grote vraag hierbij is wie de rekening betaalt voor het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

Dat meldt de NOS vrijdagmorgen. Volgens de omroep moet de Nederlandse Staat de oliebedrijven mogelijk een miljardenvergoeding betalen. Dat blijkt uit stukken die zij heeft opgevraagd. Als de plannen van het kabinet doorgaan, blijft er voor vijftig tot 125 miljard euro aan gas in de grond in Groningen zitten. Shell en Exxon willen hiervoor compensatie zien. Dat blijkt uit de stukken, die dateren uit 2016. Versterkingsoperatie huizen Daarnaast bespreekt Wiebes ook de kosten van de versterkingsoperatie van de huizen in Groningen met beide oliebedrijven. De geschatte kosten daarvan lopen uiteen van één tot dertig miljard euro. Die zouden worden gedeeld. Het is de taak van Wiebes om te voorkomen dat de oliebedrijven onder die betalingen uitkomen nu de gaskraan wordt dichtgedraaid. Shell en Exxon zeggen dat ze door dat besluit inkomsten mislopen. Hoekstra: lever financiële meevallers in Als het aan minister Hoekstra van Financiën ligt, worden financiële meevallers de komende jaren ingeleverd. Die moeten volgens hem de misgelopen aardgasbaten compenseren. Die mededeling bracht hij al over bij zijn collega's. Als er geen sprake is van financiële meevallers, is de verwachting dat dit wordt doorberekend op de energierekening. Het is verder nog onduidelijk wat een snelle ombouw gaat kosten voor huishoudens en bedrijven. Als de minister besluit dat dit nodig is vóór 2020, kost dat 5,1 miljard euro. Wacht de minister tot 2025, dan komen de kosten uit op 2,3 miljard euro. Lees ook: - Kritiek op nieuwe Mijnbouwwet: wie is straks aansprakelijk voor schade?

