Damster kapsalon in vizier RTL4-programma: 'Krullen knippen is een vak apart'

De 20-jarige Batoel Hassan kan haar geluk even niet op. Mensen uit het hele land weten haar kapsalon in Appingedam te vinden en dat leverde ook een nominatie op voor het RTL4-programma 'De Beste van Nederland'.

In 'De Beste van Nederland' gaan ondernemers uit diverse branches in het hele land de strijd met elkaar aan, waarbij de twaalf provincies het steeds opnieuw tegen elkaar opnemen. Via vlogs gooien de ondernemers alles in de strijd om de meeste stemmen te verzamelen. Kijkers thuis bepalen wie de winnaar moet worden.

Eigenwijze krullen

Het bijzondere van de kapsalon is dat er uitsluitend krullen behandeld worden. Haar onderneming luistert dan ook naar de toepasselijke naam de Krullenclub. 'Ik zet geen krul, maar behandel natuurlijke krullen', vertelt Batoel als ze naar haar werkwijze gevraagd wordt.

Social media heeft eraan bijgedragen dat mijn klanten uit het hele land naar Appingedam komen Batoel Hassan - de Krullenclub

Al van jongs af aan is de Damster met Egyptische roots, die gezegd is met een flinke bos krullend haar, bezig met haar kapsel. 'Ik heb bovendien hele eigenwijze krullen. Na het wassen zitten ze steeds weer anders, dus ik hoop elke ochtend maar weer dat ze meewerken', lacht Batoel.

Geen opleiding

Opvallend is dat Batoel geen kappersopleiding heeft gevolgd, maar het verzorgen van haar krullen zichzelf heeft aangeleerd. 'Tijdens de opleiding je vooral basisdingen, zoals nat haar knippen. Ik knip het haar juist droog, daarna wordt het gewassen en volgt er nazorg. Krullen knippen is een vak apart.'

Stad of Appingedam?

Toen ze de knoop doorhakte om een kapsalon te lanceren, speciaal voor mensen met krullend haar, restte alleen nog de vraag of ze die in de Stad of Appingedam ging openen. 'Maar mijn doelgroep komt juist speciaal naar de Krullenclub, dus dan maakt het ook niet uit waar dat is. En dus werd het mijn woonplaats Appingedam', zegt ze.

Ik begreep dat de programmamakers mij al langer in de gaten hielden Batoel Hassan - de Krullenclub

'Social media heeft eraan bijgedragen dat mijn klanten uit het hele land naar Appingedam komen', vervolgt ze. 'Mijn Facebook- en Instagramaccount groeiden in een korte tijd enorm, ook met volgers uit Duitsland en België. Zo bouwde ik langzaam een aardig netwerk op.'

Van golvende krullen tot pijpekrullen en kinky krullen

Batoel legt uit dat de Krullenclub verschillende behandelingen voor krullend haar heeft, afhankelijk van het kapsel. 'Voor krullen die beschadigd zijn geraakt door teveel stijlen of blonderen hebben we bijvoorbeeld een VIP-treatment die precies bij je haar past en op maat wordt gemaakt. En zo is er nog veel meer. Van golvende krullen tot pijpekrullen en kinky krullen.'

Vloggen

De nominatie van RTL4 heeft Batoel naar eigen zeggen te danken aan het specialisme van haar onderneming. 'Ik begreep dat de programmamakers mij al langer in de gaten hielden. En misschien hebben mijn klanten de Krullenclub bij RTL getipt', vermoedt ze. 'Het wordt hoe dan ook spannend', besluit ze.

De Krullenclub komt zaterdag 14 april aan bod tijdens 'De Beste van Nederland'. Om 16.00 uur is dan op RTL 4 te zien hoe onder meer de beste beautysalons van het land het tegen elkaar opnemen.