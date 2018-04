Kippen scharrelen weer: 'Ze zijn vergeten dat ze ooit buiten waren'

Nu de ophokplicht voor pluimvee weer voorbij is en het acute gevaar voor een uitbraak van vogelgriep geweken, mogen de kippen van boer Sander Lenting uit Ellerhuizen weer naar buiten.

'Het is mooi dat de kippen er vandaag weer uit mogen met dit mooie weer, vanaf december hebben ze binnen gezeten.'

Even wennen

Maar het zal volgens Lenting even duren voordat ze weer als vanouds buiten rond scharrelen.

'Ik denk dat ze inmiddels vergeten zijn dat ze ooit buiten waren. De eerste kippen zullen heel voorzichtig naar buiten komen, ze gaan nog niet massaal naar buiten. Dat duurt een paar dagen en dan lopen ze weer zoals het voor die tijd was.'

De deur naar buiten gaat vanaf nu elke dag halverwege de ochtend open. 'Want als ze wakker worden, gaan ze eerst een ei leggen. Daarna mogen ze naar buiten.'

Geen vrije uitloop, maar scharrel

De vogelgriep die eind vorig jaar werd ontdekt bij een bedrijf in Biddinghuizen leidde tot de landelijke ophokplicht. Voor het bedrijf van Lenting viel de schade mee.

'De eerste zestien weken mogen de kippen zonder consequenties binnen zitten, die periode was op 30 maart voorbij. Daarna zijn de eieren geen vrije uitloop meer, maar scharrel. En dat kost ons een paar cent per ei. We zijn nu maar twee weken over die termijn. Maar het is nooit leuk. Daarom ben ik blij dat ze er weer uit kunnen.'

'De vogelgriep is bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. En dat is best een probleem', zegt Lenting.

Als er nu een muis naar binnen loopt die het virus aan zijn poot heeft, dan ben je al de sigaar Sander Lenting - kippenboer

'Andere landen nemen de markt over'

Volgens Bart Thybaut van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Noord was de ophokplicht slecht voor de positie van Nederland als exportland van eieren.

'We hadden als enige land een ophokplicht. Dan zie je dat andere landen de markt voor vrije uitloopeieren die normaal uit Nederland komen overnemen.'

Preventieve ophokplicht?

Volgens Thybaut kan een preventieve ophokplicht in de wintermaanden een wapen zijn in de strijd tegen vogelgriep.

'Daar pleiten we in de sector al een poosje voor. Met de waarborg dat de eieren gedurende die periode wel als vrije uitloop verkocht mogen worden. Daar moet je dan een melding van maken via een sticker, of een apart doosje waarin de eieren verpakt worden. Dat het eieren zijn van kippen die tijdelijk opgehokt zijn, vanwege een dreiging van vogelgriep.'

'Dan ben je al de sigaar'

Boer Lenting heeft zijn hoop erop gevestigd dat er ooit een middel komt om de kippen in te enten tegen vogelgriep.

'Zodat we van het probleem verlost zijn. Als er nu een muis naar binnen loopt die het virus aan zijn poot heeft, dan ben je al de sigaar. En dan is het binnen twee, drie dagen helemaal mis. Dan gaat het ook echt fout, alles wordt opgeruimd. Dat lijkt me erg om mee te maken.'

