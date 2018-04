Ploegende paarden maken moestuin voedselbank zomerklaar

Een jaar geleden deed één paard al het werk, nu ploegden drie paarden de moestuin van stichting Toentje in de Oosterparkwijk in Stad om.

Dat gebeurde vrijdagmorgen. Op de tuin worden groenten gekweekt voor de voedselbanken in Stad. Die kunnen nu weer ingezaaid worden. Om te beginnen andijvie en sla.

'Het gaat fantastisch, vorig jaar hebben we meer dan 3200 kilo kunnen wegbrengen, dat zijn meer dan 15.000 porties', zegt Jos Meijers van Toentje.

Inspiratie voor anderen

'De grond is goed, de locatie is mooi. Er komen steeds meer tuinen voor de voedselbank. Jammer genoeg is het nog steeds nodig, maar we zijn blij dat we anderen inspireren.'

Een jaar geleden deed Eite Oosterveld met zijn Hongaarse trekpaard het werk, deze keer kreeg hij hulp van Derk Fokkens met twee shires, een Engels paardenras.

Oosterveld geniet ervan. 'En het is ook mooi voor de buurt dat er iets te beleven valt.'

