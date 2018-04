Lopend Vuur: Een drankje per dag moet kunnen

Ook matig alcoholgebruik kan zorgen voor medische problemen. De Volkskrant schrijft vrijdagmorgen over een nieuwe internationale overzichtsstudie, op basis van gezondheidsgegevens van 600.000 drinkers in negentien landen.

De studie verschijnt vrijdag in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Het idee dat een glaasje op z'n tijd gezond kan zijn, lijkt onterecht.

Met het nuttigen van een drankje verhoogt de drinker de kans op bijvoorbeeld een beroerte, hartfalen of een hoge bloeddruk.

Hooguit één glas

In Nederland adviseert de Gezondheidsraad om geen alcohol te drinken, of hooguit één glas per dag. In andere landen ligt die grens hoger.

Niet drinken betekent dus een langer leven, aldus de onderzoekers. Wat is jouw mening hierover?

