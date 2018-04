Een café waar alleen Gronings wordt gepraat: Toal Kefee

Zondag is de eerste editie van het Toal Kefee in het Der Aa-Theater in Stad: een café waar alleen Gronings wordt gepraat. Het is een idee van een aantal cursisten, dat bij het Huis voor de Groninger Taal het Gronings heeft geleerd.

'We hadden zo'n lol met het Gronings'

Initiatiefneemster van het taalcafé is Ankie Bours. 'We hadden op de cursus zo'n lol met het Gronings spreken en de dictees dat we ons afvroegen: 'Wat gaan we doen als de cursus straks voorbij is?' Ik heb toen voorgesteld om een middag te organiseren in het Der Aa-theater en daar dan samen met het Gronings bezig te gaan.'

Zelfde probleem als buitenlandse studenten

Het fenomeen van taalcafés is in de stad niet nieuw. Buitenlandse studenten die Nederlands willen leren organiseren vergelijkbare bijeenkomsten.

Net als mensen die Gronings willen leren spreken hebben die studenten te maken met het zelfde probleem: mensen die de taal al machtig zijn schakelen in een gesprek met mensen die nog niet zo bedreven zijn over naar het Engels of – in het geval van het Gronings - het Nederlands. In het taalcafé gebeurt dat juist niet.

'Ik was diep onder de indruk'

Het Toal Kefee is overigens niet alleen bedoeld voor mensen die het Gronings via een cursus hebben geleerd.

'Het is voor mensen die het Gronings van huis uit meegekregen hebben en voor mensen die het op een cursus hebben geleerd', vertelt Bours.

Zelf komt ze oorspronkelijk uit Twente en is begin jaren zeventig door haar studie in Groningen terecht gekomen. 'Op de radio hoorde ik toen de muziek van Ede Staal. En ik dacht: 'Hoe is het toch mogelijk dat je in het Gronings zo mooi je gevoelens kunt uiten?' Ik was diep onder de indruk.'

'Haile schiere middag'

Inmiddels heeft Bours drie keer een cursus Gronings gevolgd en spreekt ze de streektaal vrijwel vlekkeloos. 'Het wordt een haile schiere middag met deze eerste keer Henk Scholte als speciale gast. Hij houdt een praatje over Groningse muziek.'

Het eerste Toal Kefee vindt zondagmiddag plaats in het Der Aa-Theater in Stad. Het begint vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis.



