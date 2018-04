'Behoorlijk' bedrag nodig voor herstel oevers en bruggen Westerwolde

Westerwolde heeft 2,3 miljoen euro nodig om bruggen en oevers in de gemeente te herstellen. De gemeenteraad moet daar binnenkort toestemming voor geven.

Het is een 'behoorlijk groot bedrag', vindt wethouder Bart Huizing (PvdA). 'Maar we hebben nu eenmaal een gebied met veel water en veel oevers.'

Houten palen

Een aantal oevers, voornamelijk bij het Stads-Ter Apelkanaal, is niet in goede staat. 'Dat heeft ermee te maken dat we die oevers overgedragen hebben gekregen. Maar uiteindelijk zijn die oevers gewoon aan onderhoud toe. Er wordt daar op dit moment met houten palen gewerkt. Die moet je na vijftien jaar gewoon vervangen', zegt Huizing.

Achterstallig onderhoud

Een aantal werkzaamheden is nodig door achterstallig onderhoud. Volgens Huizing heeft dat te maken met keuzes in het verleden. 'Geen verkeerde keuzes', volgens de wethouder.

'Er zijn nu eenmaal veel oevers en bruggen, onderhoud ervan kost veel geld. En je hebt maar een beperkt budget beschikbaar.'

Geen verzakkingen nodig

Volgens Huizing is er geen kans op verzakkingen. 'Maar we moeten wel gaan nadenken over wat voor oeverschotten we gaan gebruiken. Je kan bijvoorbeeld met natuurlijke oevers gaan werken, al moet je dan met de vaarrecreatie rekening gaan houden.'

'Dat zijn keuzes die we in de komende jaren moeten maken. De oevers waar we nu onderhoud willen plegen zitten in Ter Apel, die moeten we echt aanpakken.'

