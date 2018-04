Fokprogramma moet konijn op Schier er bovenop helpen

Het aantal konijnen op Schiermonnikoog holt al jaren achteruit en dat is slecht voor de natuur op het eiland. Daarom gaat Natuurmonumenten een fokprogramma opzetten om de populatie weer op peil te brengen.

Jan Willem Zwart, boswachter op Schiemonnikoog, weet meer.



Je hoort wel eens over een konijnenplaag, maar er bestaat dus ook konijnenschaarste. Waarom zijn konijnen zo belangrijk voor Schiermonnikoog?

'Konijnen eten grassen en jonge boompjes die pas zijn opgekomen. Dat voorkomt dat het landschap dichtgroeit. We weten niet precies hoeveel konijnen hier nog zijn, maar we zien wel duidelijk dat de vegetatie op het eiland toeneemt.

Dat komt ook door de toename van stikstof. Dat zorgt voor een goede voedingsbodem voor allerlei planten. Maar we willen juist dat de het landschap van Schiermonnikoog een open karakter houdt.



Hoe kan het dat de populatie zo is gedaald?

'Dat weten we niet. Normaal is het zo dat in sommige jaren de populatie toeneemt en vervolgens weer krimpt door de uitbraak van een besmettelijke ziekte, zoals myxomatose. Gevolgd door een nieuwe toename. Maar dat blijft nu uit. Twee studenten zoeken momenteel voor ons uit hoe dat komt.'



Hoe gaat u dat fokprogramma opzetten?

'We gaan een aantal konijnen vangen op het eiland. In het dorp lopen er nog genoeg en daar zorgen ze juist voor overlast. Wij willen ze op den duur elders op het eiland weer uitzetten, waar ze juist nodig zijn.'



Hoe gaat u die konijnen vangen?

'We willen dat zo diervriendelijk doen. Daarom gaan we fretten inzetten - fretteren heet dat. De fret gaat het konijnenhol in en jaagt ze naar buiten. Daar vangen we ze op.'



Maar waarom haalt u niet gewoon een paar konijnen van een ander Waddeneiland of van de vaste wal?

'Dat is een buitengewoon ingewikkelde, tijdrovende procedure. Per konijn moet je een vergunning aanvragen.'



Is dit een typisch probleem voor Schiermonnikoog, of speelt dit ook op de andere Waddeneilanden?

'Dat wisselt. Op Ameland zijn er genoeg, maar op Vlieland zijn er heel weinig. Op Terschelling krabbelt de populatie weer op.'



Wanneer gaat u met het fokprogramma beginnen?

'Dat hangt af van de voortplantingscylus van het konijn. Waarschijnlijk volgend voorjaar, want konijnen planten zich in het najaar over het algemeen niet of nauwelijks voort.'

