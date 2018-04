Stadjer vrijgesproken van openlijke geweldpleging

Een 23-jarige Stadjer is door de rechtbank vrijgesproken van openlijk geweld in zijn woonplaats, waarbij een man gewond raakte. De rechtbank volgt hiermee de eis van de officier van justitie.

De rechtbank deed vrijdag na de inhoudelijke behandeling van de zaak meteen uitspraak.

De man uit Groningen zou zich ruim 2,5 jaar geleden, in de nacht van 13 september 2016, samen met twee anderen schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging.

Een ruzie met twee fietsers op het Damsterdiep in de stad mondde uit in een vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren. 'Er was wel wat geduw en getrek, maar meer weet ik niet. Ik stond naast mijn scooter', zei de Stadjer tegen de rechters.

Breuken in gezicht

Twee personen raakten bij de mishandeling gewond. Eén man raakte bewusteloos nadat hij werd geschopt en geslagen. In het ziekenhuis werden diverse breuken in het gezicht van het slachtoffer vastgesteld.

De breuken onder zijn neus moesten met platen worden vastgezet. De man kon door het gevolg van het incident een tijdlang niet werken en diende een schadevergoeding van ruim 11.000 euro in.

Dronken

De man ontkende de aantijgingen tegenover de rechters. 'Ik was zo dronken, ik was al blij dat ik mijn scooter op de standaard kon zetten', verklaarde hij. De Groninger kon zich maar weinig herinneren van de bewuste avond. De rechtbank vond bewezen dat de man een grotere rol toebedeeld had gekregen dan bewijsbaar was en deed meteen na de zitting uitspraak.

Het slachtoffer deed eind 2016 pas aangifte tegen de Stadjer, nadat hij hem had herkend bij een benzinepomp in Stad. Een medeverdachte is eerder tot drie dagen cel veroordeeld voor zijn aandeel. Een derde partij in deze zaak kan zijn strafzaak later tegemoet zien.

De Stadjer hoeft met de vrijspraak de gevraagde 11.000 euro niet te betalen.