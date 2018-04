Minister Wiebes verwacht snel akkoord over gaswinning

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken verwacht snel een akkoord te sluiten met Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van de NAM, over de geleidelijke beëindiging van de gaswinning in Groningen.

'Voor de zomer willen de partijen eruit zijn, misschien zelfs al in mei', zegt de bewindsman.

Wiebes benadrukt dat er veel te bespreken valt. 'Alles wat we de afgelopen 55 jaar met elkaar hebben afgesproken moet nu anders. Dat kost tijd. Maar de sfeer aan tafel is prima, het is constructief, niemand vindt ten principale dat we met iets onrealistisch bezig zijn.'

Geen claim

De minister herhaalt dat hij van Shell en ExxonMobil geen claim verwacht voor het gas dat in de bodem blijft. 'Dat is wat mij betreft helemaal niet aan de orde.'

Een woordvoerder van Shell laat eveneens weten dat zo'n eis tot schadevergoeding er niet zal komen. Het overleg met het ministerie verloopt volgens hem 'constructief'.

'Taak voor minister van Financiën'

Wiebes verwacht daarnaast dat de NAM haar deel bijdraagt aan de kosten voor schadevergoedingen en versterkingsoperaties in onze provincie en dat Shell en ExxonMobil daarvoor garant zullen staan.

Op de vraag hoe het kabinet de teruglopende gasbaten gaat compenseren, wil hij niet vooruitlopen. 'Het is de taak van de minister van Financiën om dat allemaal in te passen.'

'Nieuwe tijden breken aan'

Wiebes benadrukt verder dat de gaskraan niet morgen al dichtgaat, en dat gas bovendien niet de eerste delfstof is die in onbruik raakt.

'We winnen ook geen turf meer en ik denk niet dat we de wereldkolenvoorraad nog gaan opmaken. Nieuwe tijden breken aan met andere grondstoffen en andere oplossingen.'

