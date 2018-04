Warmerdam keert terug bij de FC in belangrijk duel met Roda JC

Django Warmerdam, hier in actie tegen ADO Den Haag, keert tegen Roda JC terug in de basiself. (Foto: JK Beeld)

Django Warmerdam keert terug van een schorsing en start zondag zoals verwacht weer in de basis bij FC Groningen. Hij vervangt de geschorste Juninho Bacuna op het middenveld.

Hierdoor behoudt Amir Absalem zijn plek als linksback, normaliter het stekkie van Warmerdam. Trainer Ernest Faber kent op Bacuna na geen personele problemen in de aanloop naar Roda JC-thuis, al is het meespelen van Mimoun Mahi nog onzeker.

Concurrentie wint

Vorige week pakte de FC een punt bij SC Heerenveen (1-1). Op de ranglijst steeg FC Groningen daardoor naar de dertiende plek, maar veilig is de ploeg alleszins, doordat Sparta, NAC en Roda JC allemaal wonnen.

Spannend onderin

Samen met NAC en Willem II, die elkaar dit weekend ontmoeten, heeft de FC een voorsprong van vier punten op de zestiende plek. Die plek betekent aan het einde van de rit nacompetitie om lijfsbehoud.

D-Day

Zondag wacht in het Noordlease Stadion Roda JC en laat dat nou net de ploeg zijn die momenteel zestiende staat. Verlies betekent acute degradatienood. Bij winst lijkt de FC veilig.

IJzersterke reeks

Roda JC is bezig aan een goede reeks. In de laatste drie duels werd de volle buit van negen punten behaald, namelijk tegen NAC (0-1), Vitesse (0-3) en PEC Zwolle (3-2). In de tweede seizoenshelft verloren de Limburgers buitenshuis slechts één keer.

Positief zijn de prestaties van de FC de afgelopen jaren in eigen huis tegen Roda JC. In april 2012 ging Roda JC voor het laatst met de volle buit aan de haal. Van de vier edities van FC Groningen-Roda JC die daarna volgden, won de FC er drie. In 2013 werd het een doelpuntrijk gelijkspel: 3-3.

Opstelling

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Absalem; Van de Looi, Warmerdam; Hrustic, Doan, Mahi; Van Weert.

FC Groningen Live

Zondagmiddag begint FC Groningen Live op Radio Noord om 14:00 uur. Presentator Oetse Eilander verzorgt de voorbeschouwing op de wedstrijd samen met analist Joop Gall. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

De wedstrijd begint om 14.30 uur. FC Groningen-Roda JC is ook te volgen via het liveblog op onze site en app.