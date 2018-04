Celstraf geëist na steekpartij in Stad: 'Bloedspoor was te volgen door de straat'

Tegen een 20-jarige man uit Zwolle is, voor een poging tot doodslag in Groningen, 450 dagen cel geëist. Van die straf zijn er 266 dagen voorwaardelijk. Het incident vond vorig jaar juli plaats in het centrum van Groningen.

Naast de jeugdstraf eist de officier ook een gedragsmaatregel voor de man. Daarnaast moet hij, als het aan de officier ligt, zes maanden lang een enkelband dragen.

'Woordenwisseling'

De Zwollenaar was in augustus op stap in Groningen. Hij trof in de Herestraat een bekende, waarmee hij eerder die avond een woordenwisseling had gehad. 'Blijf jij maar uit mijn buurt', had de verdachte gezegd. Maar dat gebeurde niet, waarop een ruzie volgde.

Tijdens die ruzie werd de gewaarschuwde man onder het oog van enkele getuigen viermaal gestoken. De omstanders hoorden het slachtoffer ook roepen. De Zwollenaar liep weg toen de politie werd gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse in de Herestraat troffen de agenten het bloedende slachtoffer liggend op de grond aan.

Mes in onderbroek

'Het bloedspoor was te volgen door de straat', zei de officier. 'Een zeer morbide daad', voegde hij daaraan toe. De Zwollenaar werd korte tijd later aangehouden. Zijn shirt was bebloed en ook het bebloede mes werd bij fouillering aangetroffen in zijn ondergoed.

Het slachtoffer werd in het been, dij en torso gestoken. Hij vroeg om een schadevergoeding van ruim 10.000 euro. Hij vertelde dat zijn gezin onder zijn letsel leed en hij daar de gevolgen van het incident niet de vader kon zijn die hij graag wilde zijn

'Het had niet mogen gebeuren', zei de Zwollenaar tijdens de zitting. Hij is in 2014 veroordeeld geweest voor geweld. De zaak kwam al eerder voor de rechter, maar belangrijke rapporten ontbraken toen.