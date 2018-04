Loting Champions League: Robben stuit met Bayern op Real Madrid

Arjen Robben was in de kwartfinale met Bayern over twee duels te sterk voor Sevilla (Foto: EPA/Christian Bruna)

Arjen Robben speelt met Bayern München in de halve eindstrijd van de Champions League tegen titelhouder Real Madrid. Dat wees de loting in het prestigieuze miljoenenbal vanmiddag uit.

In de andere halve finale neemt voormalig FC Groningen-verdediger Virgil van Dijk het met Liverpool op tegen AS Roma, de club van Kevin Strootman en Rick Karsdorp. Laatstgenoemde is nog altijd geblesseerd. Bayern en Liverpool spelen eerst thuis.

Finale in Kiev

De duels worden gespeeld op 24 en 25 april en 1 en 2 mei. De finale is op 26 mei in Kiev. De winnaar van de kraker tussen Bayern München en Real Madrid heeft in Oekraïne het 'thuisvoordeel'.

Voor de eerste keer in de historie van de Champions League komende de vier laatst overgebleven clubs in het toernooi uit Engeland, Duitsland, Spanje en Italië.

