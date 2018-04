'Er zijn nog steeds mensen die met een koffertje naast hun bed slapen'

Na de beving van vrijdagavond bij Garsthuizen zal de roep om door te gaan met de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied alleen nog maar sterker zijn.

Het plan was er al een tijdje: vijf bevingsgemeenten pleiten komende week bij minister Wiebes om door te gaan met de versterking van huizen. Nu de gaswinning voor 2030 naar nul gaat, is het onzeker in welke mate de versterkingsoperatie doorgaat.

Overschild

In de gemeente Midden-Groningen is de versterkingsopgave voornamelijk aan de orde voor inwoners van Overschild. De 200 huizen in het dorp worden versterkt: in een groot aantal gevallen zelfs gesloopt en nieuw gebouwd.

Al twee jaar onzekerheid

Wethouder Anja Woortman (PvdA) wil dat de versterkingsoperatie onverminderd doorgaat. 'De mensen in Overschild zitten al twee jaar in onzekerheid.'

Aan die onzekerheid kwam een eind toen Woortman begin februari de versterking van het dorp aankondigde. 'Nu ze eindelijk kunnen nadenken over de toekomst, komt er een situatie waardoor weer nieuwe onzekerheid ontstaat.'

Koffertje naast het bed

'Het zou kunnen dat de versterking vertraagd wordt', zegt Woortman. 'Ook in Overschild is men blij dat de gaswinning stopt. Daar hebben we met elkaar voor gestreden. Maar er zijn in Overschild nog steeds mensen die met een koffertje naast hun bed slapen, voor het geval dat het die nacht gebeurt.'

De angst zit er goed in, volgens Woortman. De versterkingsoperatie moet gewoon doorgaat zoals hij nu is. 'Waar we het op dit moment in gang hebben gezet, willen we het proces zoals we het hebben ingezet, doorzetten.'

Andere gemeenten

Die mening is ook Appingedam, Ten Boer, Loppersum en Delfzijl toegedaan. Zo stelt Delfzijl dat alle projecten waarover is gecommuniceerd met de inwoners, gewoon door moeten gaan. In Delfzijl gaat het dan vooral om de wijken Tuikwerd en Delfzijl-Noord.

'Daar waar we afspraken hebben gemaakt met mensen, kun je niet meer terug', zegt ook burgemeester Frank de Vries van Ten Boer. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam vindt ook dat de versterking moet doorgaan.

Volgens zowel De Vries als Hiemstra moeten er wel dingen anders in de versterkingsoperatie. Hiemstra duidt daarmee op de versterkingsoperatie in Opwierde-Zuid, waar problemen zijn met het versterken van vliesgevelwoningen. Ook volgens De Vries moet het anders: 'simpeler en sneller.'

Lees ook:

- Loppersum: leg versterkingen niet stil bij verlaging gaswinning

- Rutte in Loppersum bijgepraat over versterkingsoperatie

- Rutte: 'Zolang het nodig is, is er geld voor Groningen'

- Wat betekent het einde van de gaswinning voor de versterkingsoperatie?