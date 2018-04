Bodem rond gasopslagen in Duitsland daalt stevig

In vijf zoutcavernes bij Zuidwending is geen sprake van omvangrijke bodemdaling. (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

In Noord-Duitsland zit de schrik er goed in. Daar daalt de bodem rond de cavernes waarin gas en olie wordt opgeslagen sneller dan eerder was voorspeld. Bij de gasopslagen in Noord-Nederland is daar nauwelijks sprake van.

Dat bevestigen Gasunie en de NAM nadat de Noorddeutsche Rundfunk (NDR) melding maakte van stevige bodemdaling in het district Wittmund. Er wordt verwezen naar een brief van het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Nedersaksen.

Daarin wordt voorspeld dat de bodem jaarlijks zo'n zes centimeter zakt. En dat is veel meer dan tot nu toe werd aangenomen.

Zes centimeter

Over een periode van honderd jaar betekent dat een bodemdaling van zes meter. Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor huizen, gebouwen en infrastructuur, concludeert de actiegroep Bürgerinitiative Lebensqualität Horsten/Etzel/Marx.

Ook bij Zuidwending onder de rook van Veendam wordt gas opgeslagen in vijf zoutcavernes. Daar is geen sprake van omvangrijke bodemdaling, verzekert een woordvoerder van de Gasunie.

Continu gemeten

De bodemdaling wordt daar continu gemeten via GPS-systemen in vier van de vijf cavernes. Verder wordt in samenspraak met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de vijf jaar een zogenoemde optische waterpasmeting uitgevoerd.

Vorig jaar leidde dat tot de conclusie dat de bodem in dat gebied in vijf jaar tijd met twee centimeter is gedaald. 'Dat valt ruim binnen de afspraken.'

Het ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat in veertig jaar tijd de bodem bij het Gasunie-complex bij Zuidwending maximaal 25 centimeter mag dalen.

Omwonenden van deze gasbuffer hebben al regelmatig gewaarschuwd voor de bodemdaling. Zij vrezen schade aan hun huizen door die daling in combinatie met aardbevingen als gevolg van de zout- en gaswinning.

Grijpskerk en Langelo

Ook bij Grijpskerk en het Drentse Langelo wordt gas opgeslagen. Daar gaat het niet om zoutcavernes, zoals in Noord-Duitsland, maar om de ruimtes in gasputten. Dat gebeurt onder het regime van de NAM.

Volgens het gasconcern is bij deze gasopslagen nauwelijks sprake van bodemdaling. Ook dat wordt in de gaten gehouden via GPS.

Combinatie met aardbevingen

Omwonenden van deze gasopslag strijden al lange tijd voor erkenning van de schade aan hun woningen. Daarbij gaat het om een combinatie van bodemdaling en aardbevingen.

Het ministerie van Economische Zaken heeft recent toegezegd dat Langelo ook onder het Groningse schadeprotocol valt. Dat betekent dat ook deze schades worden afgehandeld.

Erger

Omwonenden van die gasopslag hebben zich verenigd in de werkgroep Steenbergen. Woordvoerder Lambert Wolf gelooft niet dat de bodemdaling rond de gasopslag in Langelo gering is. 'Ik denk dat het ook hier uiteindelijk erger is dan tot dusver is gebleken', is zijn overtuiging.

Hij wijst erop dat de bodemdaling nu nog op één punt met GPS in de gaten wordt gehouden. 'Daar komen binnenkort twee bij. Als ik dan kijk waar die worden geplaatst, dan is dat op zeer onlogische plekken. Dus die uitkomsten zeggen ons niet zoveel. Wij pleiten al heel lang voor echt onafhankelijk onderzoek.'

