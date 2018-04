D-Day voor de FC: degradatiespook of dovende nachtkaars?

Zondag vlak na 16.15 uur weten we hoe de FC ervoor staat in de Eredivisie. Speelt de ploeg zich veilig of zet het degradatiespook zijn tent op in het Noordlease Stadion?

'Half drie, Noordlease Stadion, 14.30 uur, zondagmiddag. D-Day voor FC Groningen'. Deze woorden sprak RTV Noord-verslaggever Elwin Baas vlak na het laatste fluitsignaal bij SC Heerenveen-FC Groningen afgelopen zondag.

'Er moet gewonnen worden'

'Dan moet, en ik leg de nadruk er nog een keer duidelijk op, dan móét er gewonnen geworden. Niets meer, niets minder', aldus Baas.

FC-supporters steken hun ploeg een hart onder de riem. Foto: JKBeeld



Concurrentie

Dit weekend staat de 31ste speelronde in de Eredivisie op het programma. NAC en Willem II hebben net als de FC dertig punten, maar leggen het momenteel op doelsaldo af tegen de equipe van trainer Ernest Faber, die daardoor dertiende staat.

De nummer 16, Roda JC, staat op vier punten afstand. Plek zestien betekent aan het einde van de rit de nacompetitie om lijfsbehoud.

Roda JC heeft drie keer op rij gewonnen. Er moet geen vierde komen, want zo goed is die ploeg ook niet Wim Masker - analist

Analist Wim Masker verwacht dat de FC zich zondag definitief veilig kan spelen. 'Als Groningen van Roda wint, is het denk ik klaar', zei hij na afloop van SC Heerenveen-uit. 'Dan heeft Roda met nog drie wedstrijden te spelen zeven punten achterstand en een veel slechter doelsaldo. Ik denk dat Groningen nog wat schraapt tegen FC Utrecht of Excelsior.'

Wat zijn de kansen tegen Roda?

'Roda JC heeft drie keer op rij gewonnen. Dat is veel te veel. Er moet geen vierde komen, want zo goed is die ploeg ook niet. Maar het is wel een betere ploeg dan voor de winterstop.'

FC Groningen ontving een brief van een supporter uit Vlagtwedde. Bij de handgeschreven brief zat een krantenknipsel waarin Roda JC-speler Mikhail Rosheuvel aangeeft dat FC Groningen 'een ploeg is die we kunnen verslaan'.

Meneer Rosheuvel

Mimoun Mahi moet erom lachen. 'Ik wil zondag om vijf uur meneer Rosheuvel wel horen als de punten hier in Groningen blijven.'

Samen met NAC en Willem II probeert de FC de staartploegen van zich af te houden. Zoals gezegd staat Roda JC op vier punten achterstand. Het gat met Sparta is zes punten. Hekkensluiter FC Twente kan rechtstreekse handhaving vergeten. De achterstand op NAC, Willem II en FC Groningen bedraagt tien punten.

Resterend programma onderin

Dit zjn de resterende programma's van de ploegen op plek 13 tot en met 18 in de strijd tegen de nacompetitie.

13, veilige plek: FC Groningen (30 punten)

Roda JC (thuis)

FC Utrecht (uit)

Excelsior (thuis)

PSV (uit)

14, veilige plek: Willem II (30 punten)

NAC (uit)

Feyenoord (thuis)

PEC Zwolle (uit)

Vitesse (thuis)

15, veilige plek: NAC (30 punten)

Willem II (thuis)

Sparta (uit)

SC Heerenveen (thuis)

FC Twente (uit)

16, nacompetitieplek: Roda JC (26 punten)

FC Groningen (uit)

PSV (thuis)

VVV (uit)

ADO Den Haag (thuis)



17, nacompetitieplek: Sparta (24 punten)

Vitesse (uit)

NAC (thuis)

Feyenoord (uit)

Heracles Almelo (thuis)

18, rechtstreekse degradatie: FC Twente (20 punten)

ADO Den Haag (uit)

PEC Zwolle (thuis)

Vitesse (uit)

NAC (thuis)

Volg FC Groningen-Roda JC live

FC Groningen-Roda JC is zondagmiddag vanaf 14 uur live te volgen via Radio Noord. Daarnaast is de wedstrijd online en in de app te volgen via ons liveblog.

