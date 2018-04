Topsport in Stad moet meer samenkomen door toekomstige aanjager

De plannen die topclubs en onderwijsinstellingen in de stad hebben op het gebied van topsport moeten meer worden samengebracht. Daarom wordt er gezocht naar een aanjager topsport. De vacature gaat binnenkort de deur uit.

Volgens sportwethouder Paul de Rook (D66) liggen er meer kansen op het gebied van topsport dan op dit moment benut wordt. Op dit moment maakt volleybalclub Lycurgus gebruik van de sporthal van het Alfa-college en heeft de Hanzehogeschool sinds een jaar een gloednieuw sportcentrum.

'Maar er zijn heel veel kansen om daar meer mee te doen', laat de stadsbestuurder weten.

De aanjager

Die kansen moet de aanjager gaan verzilveren. Zo moeten onderwijs, kennis, faciliteiten, marketing en organisatiekracht gebundeld worden. Doel is om de topsport in de stad naar een hoger niveau te tillen.

'Misschien dat het ook een aanleiding is voor mensen met een sportinitiatief om naar de stad te komen.'

Nieuwe trainingshal

De vacature is een uitvloeisel van de zogenoemde Topsportagenda van 2018. Daarin staat dat het stadsbestuur zich ook wil richten op het verbeteren van de (top)sportaccommodaties. Zo is de gemeente al enige tijd in gesprek met Donar en MartiniPlaza om laatstgenoemde een upgrade te geven.

'De beschikbaarheid blijft een probleem, dus wellicht kunnen we dat verbeteren. Bijvoorbeeld door een nieuwe hal te bouwen, maar in elk geval met investeren in een nieuwe trainingsfaciliteit bij MartiniPlaza.'

Financieel niet dichtgetimmerd

Financieel is het plan voor een nieuw trainingscentrum nog niet dichtgetimmerd. 'De komende maanden vinden daar de gesprekken nog over plaats', vertelt De Rook.

Ook zal er aandacht komen voor de opleiding Topsportcoaches aan de Hanzehogeschool en een investering in Kardinge.

