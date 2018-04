'Ik ga er niet vanuit dat de zon in Stadskanaal en Musselkanaal meer schijnt'

Wie plannen heeft voor een zonnepark bij Stadskanaal en Musselkanaal moet op zoek naar een ander gebied, of er rekening mee houden dat het park de komende jaren nog niet kan worden aangesloten op het hoogspanningnet.

Dat zeggen de netbeheerders Tennet en Enexis. Het aantal aangelegde en geplande zonneparken is zo snel toegenomen, dat er onvoldoende transportcapaciteit is.

Te weinig ruimte

'Er zijn zo veel aanvragen voor zonneparken in Groningen en het noorden van Drenthe, dat er te weinig ruimte is om die stroom verder te transporteren', zegt woordvoerder Jeroen Brouwer van Tennet.

'Zeker in het gebied Stadskanaal, Musselkanaal en Gasselte kan het net dat niet allemaal aan. Op andere plekken misschien wel, maar op dat gedeelte in elk geval niet.'

'Misschien zijn er wel andere mogelijkheden dan aansluiting op precies dát netdeel', suggereert Brouwer. 'Ik ga er niet vanuit dat de zon precies in dat gedeelte van Groningen meer schijnt dan in andere gedeeltes. Misschien dat we in overleg een oplossing kunnen zoeken.'

'Niet binnen een weekje opgelost'

De problemen zijn volgens Brouwer 'niet binnen een weekje opgelost'.

'Daarom hebben we besloten dit goed te gaan onderzoeken. We hopen het plan waaraan we werken voor het eind van het jaar klaar te hebben, zodat er een goede oplossing komt.'

Mogelijk kwestie van jaren

Tennet geeft aan dat als die oplossing bestaat uit het aanleggen van extra leidingen, het jaren gaat duren voordat die er daadwerkelijk zijn.

