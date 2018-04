'Hartstikke leuk dat ik nu eens een beetje erkenning krijg voor mijn werk in het Gronings.' Jan Veldman kreeg vrijdagmiddag de K. ter Laan Prijs uitgereikt, voor het theaterstuk De Menalda Vetes dat hij schreef voor theatergroep Waark.

De prijs wordt sinds 1985 uitgereikt door Stichting t Grunneger Bouk aan mensen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Groninger taal en cultuur. Vorig jaar won Marcel Hensema de prijs.

'Lekker knuteren aan een stuk'

Veldman kreeg de prijs voor zijn theaterwerk, maar hij is ook schrijver, acteur en zanger.

'Heel veel aspecten zijn leuk. Maar thuis op mijn kamertje zitten en lekker knuteren aan een stuk, dat vind ik al heel erg leuk. Dat het uitgevoerd wordt en het publiek reageert, vind ik ook fantastisch.'

'Het is voor een slecht doel'

Bij de K. ter Laan Prijs hoort een bedrag van duizend euro en een bronzen beeldje. 'Dat is voor een slecht doel', zegt hij grappend: zichzelf. 'Ik ben toe aan een nieuwe gitaar. Ik heb zin om een nieuwe te laten maken.'

'Maak gebruik van het Gronings'

'Iedereen moet dingen doen die hem uniek maken', is de boodschap van Veldman. 'Je bent dom als je geen gebruik maakt van de Groninger taal, als je dat kan. Dat vind ik ook van mensen die de Friese taal gebruiken, of mensen in Limburg: het leidt altijd tot mooie, persoonlijke dingen. Dus ik zou het zeker niet nalaten.'

