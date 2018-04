Damster onderneemster wil in China nog beter worden

Marion Tjin-Tham-Sjin stond woensdagavond volop in de belangstelling tijdens de Nederlandse handelsmissie, die deze week in China is.

Tjin Tham Sjin was met haar bedrijf Splendid China één van de partijen die een contract ondertekende om de missie kracht bij te zetten.

Belangrijk in China

De Groningse, met vestigingen in Appingedam en Sjanghai houdt zich al twaalf jaar bezig met het begeleiden van Nederlandse ondernemers in China. In Sjanghai heeft ze acht mensen op kantoor.

In de loop der jaren heeft ze een groot netwerk opgebouwd. Om die reden is ze een belangrijke speler in de zakelijke contacten tussen Nederland en China.



Ministeriële missie

In aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, de voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer en de Nederlandse ambassadeur in China, Ed Kronenburg zette Tjin-Tham-Sjin samen met Joost Vrancken-Peeters haar handtekening om een samenwerking van haar Chinese bedrijf met het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals Advocaten in gang te zetten.



'Nog net geen huwelijk'

De samenwerking kreeg de titel: K2 China. K2 verwijst naar de 8.611 meter hoge berg op de grens van China en Pakistan. 'We gaan de krachten bundelen. Ik ben commercieel goed onderlegd en Kneppelhout & Korthals voegen juridische kennis en ervaring in China toe. De combinatie is een nieuwe service en opdrachtgevers gaan hier zeker van profiteren.'

De samenwerking gaat, als het aan Tjin-Tham-Sjin ligt, een intensieve worden. 'Het is nog net geen huwelijk.'

We gaan de krachten bundelen om gezamenlijk Nederland in China te helpen Marion Tjin-Tham-Sjin - Splendid China

Extra aandacht

Woensdag vloog Tjin-Tham-Sjin naar Guangzhou, een stad op tweeëneenhalf uur vliegen van Shanghai. In Guangzhou vond een zogeheten trade dinner plaats.

Ze kwam extra in de belangstelling, omdat minister Kaag na afloop van alle ondertekende contracten juist die van haar uitgekozen had om het schudden van de handen en de vrolijke gezichten te delen op twitter. De foto werd ook overgenomen door Chinese media.



'Ik wil de beste zijn'

De 36 ondertekende contracten hebben een geschatte waarde van 248 miljoen euro. Het aandeel van Splendid China hierin is niet aan te geven. Dat is voor de onderneemster met een Chinese vader en een Nederlandse moeder ook niet het belangrijkste.

'Groei en geld verdienen is geen doel op zich. Ik wil de beste zijn in wat ik doe en door de koppeling met juridische knowhow kan ik klanten nog beter helpen. Bovendien komen twee netwerken samen.'



Kantoor in Rotterdam

Door de samenwerking heeft Tjin-Tham-Sjin nu ook een vestiging in Rotterdam, omdat ze gebruik kan maken van het kantoor van Kneppelhout & Korthals.

'In Nederland is ook altijd veel werk te doen en daarvoor zit ik veel in het westen. Daarom is een kantoor daar praktisch handig en ook functioneel, omdat ik geen juridische achtergrond heb.'



Taal spreken geeft vertrouwen

Het advocatenkantoor heeft een aparte 'China vraagbaak' en is al lang actief in China zelf. Dat is voor Tjin-Tham-Sjin een overweging geweest om meer samen op te trekken.

'De taalbarrière is vaak een probleem. Een jurist die de taal spreekt zorgt voor vertrouwen en daar zijn zij steengoed in.'



Kleine lettertjes

Daar komt nog bij dat kleine lettertjes in contracten in China net iets belangrijker zijn dan in andere landen, omdat de wetgeving in de Volksrepubliek heel snel kan veranderen. De politieke structuur is zo dat de mogelijkheid bestaat om wijzigingen van de ene op de andere dag door te voeren.

Er zijn veel cultuurverschillen tussen beide landen en meestal gaat het fout in de samenwerking Marion Tjin-Tham-Sjin

Begeleiden van investeerders

Het doen van investeringen tussen Nederland en China en andersom is in ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst in Guangzhou deelde minister-president Rutte awards uit aan de vijf grootste Chinese investeerders in Nederland. Goede begeleiding van investeerders is gewenst. 'Er zijn veel cultuurverschillen tussen beide landen en meestal gaat het fout in de samenwerking. Dat stond mij tegen.'

Tjin-Tham-Sjin werkt aan het overbruggen van deze verschillen. Als voorbeeld noemt ze dat Nederlanders heel gemakkelijk hun mening geven. 'Voor een Chinees is dat lastig, die zien dat snel als negatief. Dat je de hogere in rang, bijvoorbeeld je leidinggevende afvalt.'



Naar Max Verstappen

Voorlopig nog werk genoeg te doen. Volgende week donderdag vliegt ze terug naar Groningen, omdat ook in eigen land steeds meer Chinese ondernemers begeleiding vragen.

Eerst is er een Nederlands weekend in Shanghai. Met een optreden van Armin van Buuren en Max Verstappen, die in zijn Formule 1-bolide rondraast tijdens de derde race van het seizoen. Daar kleurt Tjin-Tham-Sjin met driehonderd Nederlandse ondernemers oranje.