Dit weekend in Groningen: wandelen door de polder en juichen voor je club

In alle rust een wandeling door de natuur maken of je schor schreeuwen bij Donar, Lycurgus of de FC? Het wordt hoe dan ook weer een weekend bomvol activiteiten.

1) Ruim andermans rommel op

Het Noorderplantsoen in Stad is met het mooie weer een populaire plek. Maar om optimaal te kunnen genieten van het groen in de stad zit je niet te wachten op zwerfvuil. Daarom trekken vrijwilligers zaterdag tussen 10.45 en 12.30 uur door het plantsoen om op te ruimen. De opruimactie start bij de eetgelegenheid bij de grote vijver.

2) Paalzitten

Zes jongeren uit het Westerkwartier blijven liever zitten waar ze zitten. En dat betekent zaterdag dat ze vanaf 9 uur op een paal in het centrum van Leek plaatsnemen en daar blijven zitten tot 17 uur. Dit alles om geld om te halen voor World Servants, dat mensen in probleemgebieden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika helpt. Ze kunnen aanmoedigingen gebruiken.

3) Luchtwachttoren Warfhuizen open voor publiek

De luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen is zondagmiddag tussen 14 en 16 uur geopend voor publiek. Vanuit de toren werd in de Koude Oorlog het luchtruim afgespeurd op vijandige Russische vliegtuigen. De toren is vijftien meter hoog en is één van de negentien nog bestaande luchtwachttorens in Nederland

4) Wandelen door de polder

De 'bewoners' van de polder Breebaart bij Termunten zitten niet stil nu de lente is begonnen. De wandeling van het Groninger Landschap laat zondagmiddag zien wat er leeft, groeit en bloeit in dit gebied. De wandeling start om 14 uur bij Bezoekerscentrum Dollard en duurt 2,5 uur. Een tip: neem je verrekijker mee. (Foto: Gert Stel)

5) Donar, Lycurgus, de FC, Tom en Bauke

Op topsportgebied biedt onze provincie dit weekend ook tal van wedstrijden. Donar speelt zaterdagavond tegen Leiden, Lycurgus start zondag om 14 uur aan de play-offs tegen Orion en de FC strijdt zondag om 14.30 uur in eigen huis tegen Roda JC. Blijf je liever thuis voor de buis? Tom-Jelte Slagter en Bauke Mollema rijden zondagmiddag de Amstel Gold Race.