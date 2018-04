Voedseltuin zoekt met spoed vrijwilligers

'We hebben dringend extra handen nodig, want anders komt de levering van verse groenten aan de voedselbanken in gevaar'. Dat zegt Appie Wijma van Voedseltuin Tuuntje in Opende.

Tuuntje heeft door ziekte tijdelijk een tekort aan vrijwilligers. 'En dat komt heel slecht uit, want nu is het de drukste tijd van het jaar,' zegt Wijma.

Sla, paksoi en andijvie

Normaal lopen er bij Tuuntje dagelijks tien vrijwilligers rond. Nu zijn dat er drie. Wijma: 'We komen handen te kort om duizenden sla-, paksoi- en andijvieplantjes te poten. Die moeten nu de grond in, maar dat lukt niet met zo weinig mensen.'

Als ze nu niet worden gepoot, is er over een maand geen oogst en kan Tuuntje niet leveren aan de voedselbanken. 'Dat is zonde, want dan hebben de cliënten van de voedselbank geen verse groenten.'

Koffie met koek

Tuuntje levert aan negen voedselbanken in de provincie Groningen. Wijnanda Heckman uit Niehove is sinds kort vrijwilliger bij Tuuntje. 'Hartstikke leuk om te doen en er is hier een prettige werksfeer. Maar we komen echt mensen te kort om het werk af te krijgen.'

Appie Wijma: 'Iedereen die deze week of volgende week een paar uur wil helpen is van harte welkom. Dat kan in het weekend of 's avonds. Het is geen zwaar of vies werk en het dient een goed doel. En er is altijd koffie met koek.'

