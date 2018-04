Deel dit artikel:











Scheurvorming in de vloer van MuzeeAquarium Het MuzeeAquarium (Foto: Facebook MuzeeAquarium Delfzijl)

In de betonnen vloer van het MuzeeAquarium in Delfzijl is sprake van scheurvorming. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak daarvan. Momenteel vinden er werkzaamheden rondom het museum plaats vanwege de dijkverbetering. De gemeente Delfzijl, waterschap Noorderzijlvest en aannemerscombinatie Ommelanderdiek trekken samen op bij het vinden van een oplossing. Ook kijken ze of het één met

het ander te maken heeft. Deel werkzaamheden stilgelegd De gemeente heeft in overleg met het museum maatregelen genomen. Zo is een deel van de werkzaamheden in de buurt van het MuzeeAquarium uit voorzorg stil gelegd. Opening zoals gepland Het museum zou in juni weer open gaan en er is op dit moment geen reden om dat uit te stellen, laten de betrokken partijen weten. Lees ook: - Muzeeaquarium krijgt injectie van drie ton

- MuzeeAquarium gaat volgende zomer open