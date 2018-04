'Weet u hoe het is om twee jaar lang te kamperen in je eigen huis?'

Veel positieve berichten de afgelopen periode over het terugbrengen van de gaswinning.Maar toch zien sommige gezinnen een vlucht uit het aardbevingsgebied als enige uitweg. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Een emotionele brief

Monique en Rudi Brouwer gaan verhuizen vanwege de aardbevingsellende. De grootste klap krijgen ze niet van een aardbeving, maar in een brief van hun oudste dochter Esmee. Zij zet op papier wat de problemen met haar doen.

Esmee heeft de brief voorgedragen in de studio van Noord Vandaag. Bekijk het fragment hieronder.

2) Wiebes verwacht voor zomer akkoord met oliebedrijven

Minister Eric Wiebes verwacht voor de zomer een akkoord te sluiten met oliebedrijven Shell en ExxonMobil over de beëindiging van de gaswinning. Hij verwacht geen claim voor het gas dat in de bodem blijft.

3) Beste kip van stal

Kippen en eenden mogen vanaf vandaag weer naar buiten. De ophokplicht die vier maanden geleden in ging, is niet meer van kracht. Ronald nam een kijkje bij een kippenboerderij in Ellerhuizen.

4) Problemen voor de Rijdende Popschool

De Rijdende Popschool geeft muziekles aan kinderen in 15 Groninger dorpen. Aan de provincie was daarvoor een bijdrage van 20.000 euro gevraagd, maar volgens de provincie moeten de gemeenten dat betalen.





Natuurmonumenten gaat konijnen op Schiermonnikoog helpen om zich voort te planten. Vroeger waren er duizenden konijnen op het eiland, nu zijn er nog maar honderd. Tijd voor actie dus.

Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.