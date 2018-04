Hier komt de rouwstoet van Pieter Smit dinsdag langs (update met kaart)

De rouwstoet van de dinsdag overleden burgemeester Pieter Smit voert volgende week vanaf zijn huis in Scheemda naar De Klinker in Winschoten. Onderweg gaat de stoet langs meerdere dorpen.

De gemeente Oldambt meldt dat inwoners die afscheid willen nemen van Smit 'van harte welkom zijn om een erehaag te vormen op de route'.

De route

Op de historische brandweerauto 'Oome Dirk' wordt hij op dinsdagochtend 17 april vanaf 9.00 uur naar De Klinker gebracht, waar hij rond 11.00 uur aankomt. De plaatsen en bijbehorende straten zijn hieronder weergegeven:

Scheemda

Langeweg, Plantsoenlaan, Stationsstraat, Oude Rijksweg, Molenstraat, Kerkstraat, Diepswal, Vredehovenplein, Hogeweg, Stationsstraat, Eexterweg, Haven Zuidzijde, Provincialeweg.

Heiligerlee

Provinciale weg door Heiligerlee richting Winschoten.

Winschoten

Grintweg, Molenweg, Bovenburen, Beertsterweg, Renselkade, Havenkade West, Industrieweg, Wilhelminasingel, Schönfeldplein, Langestraat, Oldambtplein, Zeeheldenstraat.

Bekijk hieronder de route op Google Maps:



Dienst live te volgen

Verslaggevers van RTV Noord zijn bij de rouwstoet en plechtigheid aanwezig en doen verslag op Radio Noord en de website. De afscheidsbijeenkomst in De Klinker is voor iedereen thuis live te volgen via RTV GO! en via OldambtNu.nl. Laatstgenoemde zendt live via Facebook uit.

De bijeenkomst in De Klinker is uitsluitend toegankelijk voor genodigden. Aansluitend op de bijeenkomst in De Klinker vindt de uitvaartplechtigheid plaats in besloten kring.

