Garnalenvissers moeten minder vangen

Het gaat niet goed met de garnalen. De stand is momenteel erg laag. Daarom legt het MSC, het keurmerk voor duurzame visserij, een vangstbeperking op.

Garnalenvissers mogen de komende weken maximaal drie dagen de zee op, bijna de helft minder dan normaal.

Minder dan 12 kilo

De beperking wordt ingesteld om te voorkomen dat de Noordzeegarnalen uitsterven. Het MSC (Marine Stewardship Council) houdt dagelijks bij hoeveel garnalen er gemiddeld per uur worden gevangen. Als dat onder de 12 kilo komt, gaat de maatregel in.

Tweede keer

Het is tot nu toe de tweede keer dat de vangstbeperking ingaat. In april vorig jaar legde het MSC deze regel ook al op. Nederlandse, Duitse en Deense vissers zijn bij het keurmerk aangesloten. Ze laten daarmee zien dat ze duurzaam willen vissen.

Moedergarnalen

Garnalenvisser Johan Rispens uit Zoutkamp is het met de maatregel eens: 'Op dit moment worden alleen kuitgarnalen gevangen, eigenlijk de moedergarnalen. Die moeten juist zorgen voor de kleintjes, dus die wil je in het water houden.'

Niet realtime

Garnalenhandelaar Rob Pikkert van Telson uit Lauwersoog staat ook achter de methode, maar vindt het wel aan de late kant.

'Het probleem is dat je pas na een paar weken ziet hoe het met de garnalen gaat, omdat de getallen niet realtime worden ingevoerd. Eigenlijk moesten we dus drie weken geleden minder vissen. Nu zie je de populatie alweer groeien.'

Prijs blijft stabiel

Volgens Pikkert zal het enig effect hebben op de prijs, maar of de consument daar iets van merkt, is nog maar de vraag. 'We moeten het hebben van de herfst, dat is het hoogseizoen. De consumentenprijs blijft denk ik redelijk stabiel.'

De vangstbeperking geldt zoals het nu lijkt voor de komende twee weken.

