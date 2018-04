Robben: 'loting Champions League is traktatie voor de fans'

'Een traktatie voor de voetbalsupporters', noemt Arjen Robben de koppeling van Bayern München aan Real Madrid in de halve finales van de Champions League.

De 34-jarige aanvaller uit Bedum treft met zijn Duitse werkgever de Spaanse club waarvoor hij zelf tussen 2007 en 2009 speelde.

Finale in Kiev

'Een lastige loting, tegen de titelhouder in de Champions League. Maar wij kunnen ze verslaan en de weg naar Kiev nemen', zei Robben.

'Voor de fans is dit een feestelijke traktatie.' Inzet van de duels op 25 april (in München) en 1 mei (Madrid) is een plek in de finale op 26 mei in Kiev.

Titelverdediger

Real Madrid won de afgelopen twee seizoenen de 'cup met de grote oren'. Aanvaller Thomas Müller roept echter de halve finale uit 2012 in herinnering. 'Toen versloegen we Real. Een goed voorteken, als je het mij vraagt.'

In 2014 en vorig jaar waren de Madrilenen echter te sterk voor de Duitsers.

