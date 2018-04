Ranomi Kromowidjojo wint 50 meter vlinderslag

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vlinderslag op haar naam geschreven. Dat deed ze in een tijd van 25,65 seconden.

Die tijd ligt ruim onder de EK-limiet van 26,47. Overigens had 'Kromo' deze barrière ook al geslecht in de series op de 50 vlinder.

EK-limiet

Kromowidjojo zwom vorig jaar op de WK in Boedapest al naar het zilver op de vlinderslag. Het EK vindt later dit jaar plaats in Glasgow.

Vorige week pakte de zwemster uit Sauwerd ook al een EK-ticket op de 100 meter vrije slag.

