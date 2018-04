Economic Board Groningen versoepelt subsidieregel

Het Economic Board Groningen versoepelt de regels voor subsidie. Het gaat om de criteria voor de zogenoemde Arbeidsplaatsenregeling.

Bedrijven in Noord- en Midden Groningen die willen uitbreiden, en dus mensen willen aannemen, kunnen hiervoor financiële steun krijgen van het Economic Board.

Maximum ligt lager

Tot nu toe moest een bedrijf daarvoor minimaal vijf nieuwe arbeidsplaatsen creëren binnen drie jaar tijd. Dat bleek voor kleinere bedrijven niet haalbaar.

Daarom is dat criterium versoepeld. Ondernemers met maximaal tien werknemers moeten voor de subsidie twee nieuwe banen creëren, voor een bedrijf met tien tot dertig personeelsleden is dat minimaal drie nieuwe werkplekken.

1 miljoen euro

De bedrijven die bij het Economic Board aankloppen, krijgen maximaal 7500 euro per arbeidsplaats. Ze kunnen niet meer dan 150.000 euro krijgen. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling.

In het eerste halfjaar dat deze regeling bestaat, werden er volgens het Economic Board meer dan zestig nieuwe banen gecreëerd.

