Pronkjewailpad te bewandelen met hulp van een app: 'dat is even wennen'

Het is de eerste dagen al druk op het Pronkjewailpad, de nieuwe wandelroute door onze provincie. Dit pad met een afstand 250 kilometer kan met behulp van een app worden belopen.

En dat is even wennen voor mensen. 'We hadden twee dames die toch nog een papieren routebeschrijving wilden. Maar daar willen we eigenlijk vanaf. We hebben een app ontwikkeld voor op de iPhone en de Android-telefoons', vertelt organisator Peter Velthuis.

Hoogtepunten

Voordeel is volgens Velthuis dat de app niet alleen de route laat zien, maar ook de hoogtepunten langs de route uitlegt en de stempelposten aangeeft. Er starten volgens de organisator op het moment dagelijks ruim honderd wandelaars aan de verschillende etappes.

Velthuis: 'Het is mooi dat we met het Pronkjewailpad Groningen op een hele andere manier kunnen laten zien en laten beleven.' De wandelroute loopt door vrijwel alle Groningse gemeenten.

