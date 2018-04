Deel dit artikel:











Aardbeving van 2,8 bij Garsthuizen Een Groningse vlag hangt halfstok in Zeerijp (Foto: Marten Nauta / RTV Noord)

In Garsthuizen was vrijdagavond rond 23.30 uur een aardbeving. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,8 op de schaal van Richter.