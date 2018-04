Deel dit artikel:











Aardbeving bij Garsthuizen: 'Wij zijn de wanhoop nabij' (Foto: Jos Schuurman / FPS /Archief)

'Dit is niet meer dragelijk. Iedereen is bang. We slapen met de kinderen beneden.' Een inwoonster van Zeerijp - ze wil anoniem blijven - is naar eigen zeggen de wanhoop nabij.

Vrijdagavond rond 23.30 uur was er opnieuw een flinke beving in onze provincie. Hij had een kracht van 2.8 op de Schaal van Richter, het epicentrum lag bij Garsthuizen. De beving werd in de wijde omtrek gevoeld. Fundering verschoven 'Wij weten het niet meer. Mijn zoon hoorde het huis kraken. We denken dat de fundering is verschoven. Er zit een gat tussen de muur en de vloer', vertelt de vrouw uit Zeerijp. 'Dit was een heftige beving. Zwaarder dan eerder', vertelt een inwoonster van 't Zandt. 'Ik zat te schudden op de bank', aldus een beller uit Westeremden. Behoorlijke beving Ook in Loppersum werd de beving duidelijk gevoeld. 'Alles trilde erover.' En een melder uit Uithuizermeeden ervoer het als 'een behoorlijke beving'.