Garsthuizen voor de 27ste keer het epicentrum bij een beving (Foto: Flickr)

De beving bij Garsthuizen van vrijdagavond was zeker niet de eerste. In totaal lag het epicentrum van een aardbeving al 26 keer eerder in het dorp.

Daarbij zijn er meerdere bevingen geweest die een kracht van 2.0 op de Schaal van Richter hadden of zelfs daarboven. 2.3 zwaarste tot nu toe De eerste keer was op 23 oktober 2006. Dat was met 2.3 de zwaarste, althans tot afgelopen vrijdagavond. In 2008 waren er twee bevingen met een kracht van 2.2. De laatste keer dat er een beving was met 2.0 op de Schaal van Richter, was op 25 september 2011. 12 februari De laatste beving in Garsthuizen dateerde van 12 februari dit jaar. Die had een kracht van 0,9 op de Schaal van Richter. Een maand eerder vond een zware beving bij Zeerijp plaats. Die had een kracht van 3.4 op de Schaal van Richter. Ook die klap werd in Garsthuizen goed gevoeld. Lees ook: - Beving van 2,8 bij Garsthuizen; volg hier ons liveblog

