Bauke Mollema terug in de Amstel Gold Race

Vorig jaar liet Bauke Mollema de Amstel Gold Race schieten, maar dit jaar staat hij weer aan de start van de grootste Nederlandse klassieker. Fans van de Groningse wielrenner zullen naar Zuid-Limburg moeten afreizen om Mollema dit jaar in actie te zien op Nederlandse bodem.

'De Amstel Gold Race is mijn enige koers in Nederland dit jaar', laat Mollema weten. Na de wedstrijd van zondag rijdt hij komende woensdag de Waalse Pijl en daarna Luik-Bastenaken-Luik. Vervolgens gaat Mollema de kasseienrit in de Tour de France verkennen.

Lastig

Mollema is wel blij dat hij zondag in Maastricht aan de start staat en heeft er zin in. In voorgaande edities van de Amstel Gold Race waar de Groninger aan start verscheen, haalde hij vaak een top 10-klassering. Maar dat zal zondag lastig worden. 'Het parcours is weer aangepast in vergelijking met vorig met smallere wegen in de finale. Hierdoor zal er eerder worden aangevallen.'

Rol van betekenis

Toch denkt Mollema wel een rol betekenis te kunnen spelen. 'Als ik slim rij en mee kan glippen in de slotfase, is er een kans.'