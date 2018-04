'Enkele' schademeldingen na aardbeving bij Garsthuizen

Er zijn enkele schademeldingen gedaan naar aanleiding van de zware aardbeving van vrijdagavond bij Garsthuizen. Dat meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), waar gedupeerden hun schademeldingen kunnen doen.

Eerst kon dat bij het Centrum Veilig Wonen (CVW), maar sinds vorige maand heeft de TCMG dat overgenomen.

De beving van vrijdagavond had een kracht van 2.8 op de schaal van Richter. Na de beving van Zeerijp in januari (3.4) is dat de zwaarste sinds september 2015 (Hellum, 3.1).

