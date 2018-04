Protest in Pieterzijl tegen gaswinning en fracken

Groningers en Friezen protesteren zaterdag bij de boorlocatie van de NAM in Pieterzijl tegen gaswinningen fracken bij het dorp. Ruim honderd mensen zijn naar de locatie gekomen uit protest tegen de plannen van NAM.

Minister Wiebes heeft toegezegd de gaskraan dicht te draaien, maar de NAM mag tegelijkertijd bij Pieterzijl met behulp van fracking de laatste resten uit een gasveld winnen. De methode is omstreden, maar volgens Wiebes volkomen veilig. Daar denken de inwoners van Pieterzijl en omliggende dorpen anders over.

Niet verstandig

Wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn deelt deze zorgen. ´Wij hebben als gemeente al aangegeven bij de NAM de exploitatie van dit gasveld niet verstandig te vinden. En fracken zien we helemaal niet zitten. Gif in de bodem is nooit duurzaam.´

