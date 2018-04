'Eerste Beautywalk van Wirdum is een feit'

Ruim tachtig dames uit Noord-Groningen hebben zaterdag door Wirdum gewandeld. Niet alleen omdat het gezellig is met z'n allen maar ook om meer te bewegen.

Jennifer Apol uit Wirdum is de aanstichter. 'Ik heb een beautysalon en hield een enquête. Wat bleek: negentig procent van mijn klanten beweegt niet of nauwelijks. Dat moet echt beter dus de eerste Beautywalk is een feit'.

Voetenbadje als beloning

De bedoeling, vijf kilometer op je eigen tempo wandelen. Met als beloning: een warm voetenbadje en een lekkere maar gezonde high tea.

'Het is ook echt gezellig hoor'

En daar liep Reinie uit Uithuizen wel warm voor. 'Ik loop bij een loopgroep dus bewegen doe ik wel. Maar wil hiermee laten zien dat het ook echt leuk is. Overigens is het ook echt wel gezellig hoor'. Ook Kora is enthousiast. 'Alles is tip top geregeld voor zo'n eerste keer' lacht ze.

Verschillende afstanden

Voor dit jaar is het doel van Apol in ieder geval bereikt maar ze heeft meer ambities: 'Volgend jaar dan wil ik verschillende afstanden. Dan is er meer keuze in routes en kan iedereen op z'n eigen niveau mee doen'.

Expeditie Grunnen

Wil je meer zien van de eerste Beautywalk in Wirdum? Kijk dan vanavond naar Expeditie Grunnen, vanaf 18:00 uur te zien op TV Noord.