De Eemshaven is beter bereikbaar

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee verruimd. Zaterdag is de laatst hand gelegd en is het project opgeleverd.

De vaarroute is nu geschikt voor schepen met een diepgang tot veertien meter. Hierdoor is de Eemshaven - de grootste zeehaven van het Noorden - beter bereikbaar. En dat is weer belangrijk voor de economie van Noord-Nederland.

Een deel van het slib dat vrijkwam bij de werkzaamheden is gebruitk voor de aanleg van twee vogeleilanden bij de Eemshaven en Delfzijl.