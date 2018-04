Winschoten beleeft de bevrijding opnieuw

Op 15 april 1945 werd Winschoten bevrijd van de Duitsers. Nu bijna drieënzeventig jaar later wordt op het Marktplein in de Molenstad opnieuw om de vrijheid 'gevochten'.

Twan Tuinder (19) uit Appingedam loopt met zijn Leenfield geweer over het plein. Hij lijkt zo uit een foto van toen weggelopen te zijn. Hij vecht tegen de Duitsers want vandaag is verruilt de Damster zijn dagelijkse leven even voor dat van een Canadese soldaat.

'Ik ben er door gegrepen'

'Ik vind het machtig interessant', zegt Tuinder. 'Al vanaf dat ik heel klein ben trekt de Tweede Wereldoorlog mij in alle facetten. Die tijd, de kleding, de geweren, maar ook de verhalen van slachtoffers, ik ben er door gegrepen.'

De tiener vindt het daarnaast ook belangrijk dat het verhaal van de oorlog verteld blijft worden: 'Deze ellende mogen we namelijk nooit vergeten'.

'Wat nou als ik sterf'

En dat is precies het doel van 'de bevrijding van Winschoten'. Joel Stoppels (organisatie) beaamt het verhaal van Twan. 'Ik heb veel contact met veteranen. Ze vragen mij weleens. Wat nou als ik sterf? Dan kan niemand het verhaal vertellen. Daarom doen we dit.'

Eerbetoon aan burgemeester Smit

De organisatie van het evenement in Winschoten stond stil bij het overlijden van burgemeester Pieter Smit van Oldambt eerder deze week. Niet door middel van een minuut stilte, maar zaterdagmiddag werd er een minuut zoveel mogelijk 'lawaai' gemaakt.

Expeditie Grunnen

In drie blokken worden kijkers meegenomen in het gevecht om Winschoten. Tot 17:00 uur zijn de soldaten te bekijken. Heb je het gemist? Kijk dan naar Expeditie Grunnen. Vanaf 18:00 uur wordt daar het gevecht nog een keer dunnetjes overgedaan.