Ligging Leek cruciaal in daling werkloosheid

Het werkloosheidspercentage in de gemeente Leek daalt harder dan het landelijk gemiddelde. Belangrijkste reden: de ligging van de gemeente.

Leek ligt namelijk langs de snelweg tussen Groningen en Drachten. Hierdoor kunnen Leeksters snel naar andere steden en mensen van buitenaf kunnen Leek goed bereiken.

Vier procentpunt

De werkloosheid in de gemeente Leek is het afgelopen jaar met 396 personen gedaald. Dat is een daling van 10,2 naar 6,2 procent. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is volgens cijfers van het UWV gedaald van 9,8 naar 6.8 procent.

Het valt op dat er in de gemeente zelf 'slechts' 96 banen bij gekomen. Dat betekent dat exact driehonderd Leeksters werk buiten de eigen gemeente hebben gevonden.

De ligging van Leek blijkt dus cruciaal, erkent wethouder Hans Morssink. 'We doen het zelfs beter dan de rest van de provincie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onze ligging.'

Pluim voor Leek



Toch wil Morssink de ondernemers in zijn eigen gemeente niet te kort doen. 'Wij hebben hier hele mooie bedrijven en veel werkgelenheid. Het is niet alleen zo dat Leeksters makkelijk naar bijvoorbeeld Groningen kunnen, dat geldt andersom natuurlijk net zo.'

Uitdagingen



Morssink ziet de uitdaging bij de mensen van buitenlandse afkomst. 'Dat is de grootste probleemgroep. Wij proberen dat als gemeente op te pakken, maar dat is niet iets dat automatisch goed gaat. Daar liggen de uitdagingen.'