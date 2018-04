Politie waarschuwt voor het inbrekersgilde

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, moet de politie gedacht hebben. Ze waarschuwen wel vaker, maar deze matrixborden zie je niet vaak.

De borden staan langs Rijksstraatweg in Groningen, vlakbij bij de ingang van sportpark De Esserberg.

De afgelopen weken viel het aantal woninginbraken in andere wijken van de stad Groningen op. De inbrekers sloegen toen toe in de wijken De Hunze, Damsterbuurt, Ruischerwaard, Gravenburg, Lewenborg en De Held. De wijken liggen in het noordwesten en noordoosten van de stad.

Lees ook:

- Inbrekers slaan twintig keer toe met 'briefjesmethode'