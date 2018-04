Lycurgus-speler Mattson hunkert naar kampioenschap

De één krijgt een kick van een goede stop, de ander van een scorend blok. De meeste aanvallen van Lycurgus beginnen bij libero Erik Mattson. Niels de Vries is regelmatig afmaker.

Ballenkannon

Het ballenkanon wordt weer eens ingezet bij de training. Coach Arjan Taaij bepaalt de snelheid en richting waarmee de ballen worden afgevuurd. Mattson wordt vaak gezocht. 'De snelheid van de bal is het moeilijkste gedeelte.' vertelt de Canadees.

Hij gaat vanaf zondag op jacht naar zijn eerste titel met Lycurgus. Het mag ook wel weer een keer voor hem. 'De laatste keer was in het seizoen 2008-2009. Toen speelde ik nog college-volleybal in Canada.'

'De kick is groot'

Niels de Vries weet hoe het is om kampioen te worden. De lange volleyballer verkiest blokken boven aanvallen. 'De kick die je ervan krijgt is groot.'

'Tegen Dynamo maakte ik het laatste punt met een blok. Dan stuiter ik over het veld. Ik wist niet wat me overkwam. De emotie nam me voor een paar seconden helemaal over.'

Play-offs tegen Orion

Zondag begint Lycurgus aan de play-offs tegen Orion om het landskampioenschap. De derde titel op rij lonkt voor Taaij en z'n team. De groep straalt vertrouwen uit. 'Als we ons niveau kunnen halen dan gaan we de titel pakken.' zegt Mattson overtuigend.

Ook De Vries heeft het goede gevoel. Maar hij houdt wel een slag om de arm. 'Op een goede dag kunnen zij winnen, op een goede dag kunnen wij winnen. Ik hoop dat wij het beste volleybal laten zien. En ik denk ook wel dat we dat in huis hebben.'

Zondag is de eerste wedstrijd in de 'best of five' in Groningen.

