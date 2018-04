Expeditie Grunnen: Niels bouwt z'n droommotor

Het zal je gebeuren: door een medische blunder in een roelstoel belanden. Je kunt nooit meer lopen en hebt bijna elke dag pijn in je rug. Het overkwam Niels uit Wagenborgen.

Niels: maak iets van je leven

Dan kun je volgens Niels twee dingen doen. Of achter de geraniums gaan zitten, of iets van je leven maken. Hij koos voor het laatste en bouwt sindsdien aan zijn droommotor. In Expeditie Grunnen vertelt Niels over zijn droom, zijn ongeluk en hoe hij het leven ziet.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Weer een aardbeving van 2.8;

- Tachtig dames in een voetenbad;

- Burgemeester Pieter Smit wordt herdacht;

- De bevrijding van Winschoten;

- Hoe parkeer je in oude Gado-bus op een camping?

- En nog veel meer...

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!