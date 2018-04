Jong FC Groningen moet nederlaag slikken tegen Scheveningen

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag op eigen veld met 1-2 verloren van Scheveningen. Bij rust was het nog 0-0. Door deze nederlaag is de derde periode een zo goed als verloren zaak voor de Groningers.

Gesloten defensie

De gasten opereerden uit een gesloten defensie waarmee de ploeg van coach Alfons Arts het erg moeilijk had. De groen-witten speelden in de eerste helft constant op de helft van de tegenstander, maar wisten geen kansen af te dwingen.

Venijnig schot

Het enige echt gevaarlijke moment was een venijnig schot van Michael Breij na een kwartier die door de uitblinkende doelman Sven Wolsheimer uit de kruising werd getikt.Scheveningen stelde hier weinig tegenover en hield voornamelijk de rijen gesloten.

Tegengoal

Vijf minuten na de onderbreking sloeg Scheveningen ongenadig toe. Na een snelle uitbraak schoot Mitchel de Vlugt uit een onoverzichtelijke situatie de bal achter doelman Jan Hoekstra in het doel.

Succesvolle combinatie

Na een uur wedstrijd verdubbelden de gasten hun voorsprong. Scheveningen combineerde over verschillende schijven waarna Barry Rog de tweede treffer van de middag liet aantekenen.

Aansluitingstreffer

FC Groningen ging noodgedwongen steeds aanvallender spelen en maakte een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer. De beste speler aan de kant van de ploeg van coach Alfons Arts, aanvoerder Michael Breij, schoot vanaf zestienmeter de bal keihard tegen de touwen.

Gemiste kans

In de slotfase bracht Arts onder andere nog spits Joël Donald in om de gelijkmaker te forceren. Er volgden een aantal kansen en steeds stond keeper Wolsheimer in de weg. In de blessuretijd was verdediger Tim Riksman nog dichtbij de gelijkmaker, maar hij schoot vanuit kansrijke positie hoog over.

Stand en programma

Jong FC Groningen zakt door deze nederlaag naar de zesde plaats in de derde divisie met 28 punten uit 27 wedstrijden. Volgende week zaterdag staat voor de Groningers de uitwedstrijd tegen Jong FC Twente op het programma. Aftrap in Enschede is om 16:00 uur.

