Kraantje Pappie verovert Nederlandse hitlijsten

De Groningse rapper Kraantje Pappie heeft een dikke hit te pakken. Zijn single Lil Craney staat inmiddels in de top 10 van de belangrijkste hitlijsten.

In de Nederlandse top 40 stijgt het nummer deze week met stip door van 13 naar 9. In de Dutch Single Top 100 stond het nummer vorige week al op 3, een plek die de Groningse rapper deze week weet vast te houden

In de top 50 van streamingdienst Spotify bezet Kraantje Pappie zelfs de nummer 2 met hetzelfde lied. Ook staat hij zaterdag op nummer 9 in de Noord 9 van RTV Noord.

Lied gaat over Groningen

Het nummer Lil Craney kwam vier weken geleden uit. Het nummer gaat over de stad Groningen, waar Alex van der Zouwen (de geboortenaam van Kraantje Pappie) opgroeide en nog altijd woont.

Ook de bijbehorende videoclip van het nummer werd in Groningen opgenomen. De muziekvideo is te bekijken via Youtube.

Doorbraak in 2012

Alex van der Zouwen, zoals Kraantjes echte naam luidt, breekt in 2012 door met zijn debuutalbum 'Crane I'. Daarop combineert hij hiphop met invloeden uit de dubstep. In 2014 verschijnt het album 'Crane II'. Op die albums staan hits als 'Waar is Kraan', 'Feesttent' en 'Alles gaat voorbij'.

