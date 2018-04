LIVE: Donar neemt het op tegen Leiden (gesloten)

Aanstaande donderdag speelt Donar in een uitverkocht MartiniPlaza de tweede halve finale om de Europe Cup tegen Venezia. Eerst staat vanavond de competitiewedstrijd tegen ZZ Leiden op het programma.

Vijfde duel

Donar is koploper in de Dutch Basketball League met 46 punten uit 26 wedstrijden. Tegenstander Leiden bezet de vierde plaats, met 42 uit 29. Het is de vijfde keer dat beide ploegen in deze competitie tegenover elkaar staan.

Donar won drie keer

Leiden won op de eerste competitiedag, op 7 oktober jongstleden, nog met 75-63 van de Groningers. Donar won daarna de drie volgende confrontaties. Volg het duel rechtstreeks via onze livestream: