Spektakel in uitverkocht MartiniPlaza bij Donar tegen Leiden

De basketballers van Donar hebben in een uitverkocht MartiniPlaza (4.350 toeschouwers) na flink spektakel verloren van de nummer vier, ZZ Leiden. Het werd 103-112.

Halverwege stond het 55-48 voor de Groningers. Na het derde kwart stond het 76-79. Donar is door deze nederlaag de koppositie in de Dutch Basketball league kwijt. New Heroes Den Bosch is na hun zege tegen Rotterdam (114-86) de nieuwe lijstaanvoerder.

De achterstand van de Groningers is twee punten. De ploeg van coach Erik Braal speelde wel drie wedstrijden minder dan Den Bosch.



Burgess

Topscorer aan de kant van Donar was Bradford Burgess met 24 punten. Hij maakte maar liefst acht driepunters uit tien pogingen. Dat gebeurde nog nooit in de geschiedenis van de club. Het hoogste aantal driepunters is negen uit dertien pogingen door Travis Young in 2006. Brandyn Curry maakte 21 punten.



Carrington Love

Aan de andere kant maakte Carrington Love zelfs 36 punten voor ZZ Leiden. Hij scoorde acht driepunters uit twaalf pogingen. Clayton Vette was goed voor 23 punten.



Familie Bekkering

De wedstrijd begon met een eerbetoon aan de familie Bekkering, die op bezoek is in Groningen. Oud-spelers Henry (2010-2011) en Ross Bekkering (2013-2016) kwamen samen met vader en zus uit de spelerstunnel na de spelersopkomst en werden vervolgens in het zonnetje gezet door voorzitter Jannes Stokroos.



Aris

Aanstaande zondag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. De ploeg van coach Erik Braal neemt het dan in Leeuwarden op tegen de nummer zes, Aris.



Venezia

Donderdag is een belangrijke dag voor Donar. Dan spelen de Groningers de return van de halve finale van de Europe Cup in een uitverkocht eigen huis tegen Reyer Venezia. Donar moet dan met minimaal elf punten verschil winnen om door te gaan naar de finale.

