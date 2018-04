Deel dit artikel:











Kromowidjojo wint 100 meter ook in Eindhoven (Foto: Vincent Jannink)

Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdagavond ook in Eindhoven de 100 meter vrije slag gewonnen. Net als vorige week bij de Swim Cup in Den Haag was de drievoudig olympisch kampioene een klasse apart op het koninginnennummer.

Finale De Groningse snelde in de finale naar 53,65 seconden, net iets sneller dan in Den Haag (53,69).

Voldaan aan de limiet Kim Busch eindigde in het Brabantse zwembad als tweede in 54,69. Zowel 'Kromo' als Busch had in Den Haag al voldaan aan de limiet voor de EK in Glasgow. Ook Femke Heemskerk bleef toen onder de vereiste 55,20.