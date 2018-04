Groene Uilen geplaatst voor Final Four

De basketballers van Groene Uilen uit Groningen hebben zich twee wedstrijden voor het einde van de competitie al verzekerd van een plaats bij de beste vier in de promotiedivisie.

Final Four is zeker

Zaterdag werd in Delft Punch met 67-69 verslagen. Hierdoor is de ploeg van coach Hans Nieboer niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Red Giants, dat vijfde staat, heeft eveneens dertig punten maar heeft al het maximale aantal van 24 wedstrijden gespeeld. Tevens is het onderlinge resultaat in het voordeel van Groene Uilen.

Nog 2 duels

De studenten uit Groningen, die derde staan op de ranglijst, spelen nog twee duels in de reguliere competitie. Aanstaande dinsdag thuis tegen Racing Beverwijk en de competitie wordt afgesloten met de derby tegen BV Groningen.

Eindstrijd

Hierna begint de Final Four. Lokomotief (Rijswijk) en Grasshoppers (Katwijk aan Zee) zijn de grote favorieten voor de eindzege. Beide ploegen verloren respectievelijk tot nu toe één en twee wedstrijden. Uball uit Utrecht verzamelde net als Groene Uilen tot nu toe dertig punten en is vierde in de stand.

Schema

De nummer één van de eindstand speelt tegen de nummer vier, de nummer twee neemt het op tegen de nummer drie. Dit gaat om een uit- en thuisduel. Beide winnaars van deze duels plaatsen zich voor één finale wedstrijd die dit jaar in Zwolle gehouden wordt.

